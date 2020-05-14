Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК) из-за загрузки фотографий Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на сайт «Бессмертного полка».

По версии следствия, злоумышленники «с целью одобрения нацистских преступлений» в разное время опубликовали фотографии Гитлера и Гиммлера, указав, что это участники ВОВ Гитле Адоль Алоисо и полковник Василий Алексеев.

Следствие пытается установить причастных. Оно также обещает проверить «иные попытки размещения недостоверного контента» в рамках «Бессмертного полка».

10 мая координатор «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону пожаловался, что кто-то опубликовал на сайте движения фотографию Генриха Гимлера. Он также рассказал, что у них пытались опубликовать фото Гитлера и «прочих палачей».

Позже организаторы акции заявили, что установили IP-адреса тех, кто отправлял фотографии офицеров Вермахта, и передали их СК.



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