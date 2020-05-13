Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева показала правильный способ носить перчатки для профилактики коронавируса. Соответствующую инструкцию она опубликовала в Instagram-аккаунте.

Согласно рекомендациям Медицинского центра Елены Малышевой, перед тем, как надеть перчатки, необходимо вымыть руки. Во время их использования нельзя прикасаться к лицу, волосам и открытым участкам кожи. Также она дала советы по правильному снимаю средств защиты: их необходимо выворачивать загрязненной стороной внутрь, оттягивая их на запястье пальцами другой руки. Затем их необходимо утилизировать, после чего следует вымыть руки.

Врач посоветовала использовать перчатки однократно, однако в комментариях она ответила утвердительно на вопрос подписчика, можно ли их стирать с хлором. Также она выразила надежду, что эту меру скоро отменят, комментируя запись, в которой говорилось, что ходить в перчатках летом неудобно.

Minval.az