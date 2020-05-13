Изображения Иосифа Сталина и Владимира Путина убрали с мозаик в храме Воскресения Христова — главном храме Минобороны в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает онлайн-издание «Открытые медиа».

С одной из мозаик, посвященной победе в Великой Отечественной войне, исчез портрет Сталина. Его заменили на плакат «Водрузим над Берлином знамя победы» (в 1945 году его создал художник Виктор Иванов).

С другой мозаики, посвященной присоединению Крыма к России в 2014 году, пропали изображения президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников. Вместо Путина изобразили икону, вместо чиновников — священников. Кроме того, лозунг «Крым наш» на мозаике заменили на «Мы вместе».

Один из рабочих храма сообщил «Открытым медиа», что изображение Путина заменили 5 мая, а Сталина — 7 мая.

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке «Патриот», украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Фото: МБХ медиаhttps://t.co/O5AlRk3Pbl pic.twitter.com/TUxHW8LxXO — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 23, 2020

Из-за народного недовольства Путина заменили иконой, а заодно с мозаики убрали и лозунг «Крым наш». Пришлось убрать даже Сталина, которого до последнего церковники надеялись отстоять https://t.co/hoYjZELtdQ — Открытые медиа (@OpenMedia_io) May 13, 2020

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