По сообщениям источников Радио Азатлык в Ашхабаде, в столичную инфекционную больницу из областных лечебных заведений поступают пациенты с COVID-19, кроме того, в течение последних недель существенно увеличилось количество смертей.

Получить официальное подтверждение, а также сведения в государственных органах Туркменистана не удается. Власти Туркменистана продолжают заявлять об отсутствии в стране заболевания COVID-19.

В одном из случаев, произошедших неделю назад, в Центр профилактики и лечения инфекционных заболеваний в Ашхабаде из Дашогуза привезли двух женщин с коронавирусом.

Получить официальное подтверждение наличия пациентов с COVID-19 в столичном Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний пока не удалось.

Сообщения о содержании в этом учреждении пациентов с COVID-19 были и раньше. В начале марта один из сотрудников этого лечебного заведения,расположенного на окраине столицы в Чоганлы, сообщил на условиях анонимности, что в учреждении уже около 10 дней в строгой изоляции содержатся, по крайней мере два жителя Туркмениста, анализы которых дали положительный результат на вирус COVID-19. Представители учреждения тогда отказались предоставить комментарий Азатлыку.

Кроме того сообщается о резком увеличении смертей в Ашхабаде, отмечают, что морги переполнены. В течение нескольких недель растет количество новых захоронений на кладбищах и поминальных церемоний.

«Работники кладбища в Чоганлы и ритуальных услуг отмечают, что в последние 5 недель увеличилось количество захоронений. Только на «русском» участке в среднем по 12 человек в день, на мусульманском на порядок больше. Морги переполнены. Батюшки друг за другом отпевают. Мусульмане отказываются от вскрытий», — сообщил 12 мая корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Конкретную причину смерти родственникам врачи не называют, в большинстве случаев сообщая, что причина смерти «болезнь лёгких».

«Знаю случай, когда пожилой мужчина перед смертью 9 дней находился в коме. Многим говорят, что умерли от болезни лёгких. Другого мужчину хоронили в воскресенье, он был молодой. Ещё знакомые хоронили родственника десять дней назад, было много похоронных машин, очередь образовалась», — сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Руководство Туркменистана с самого начала вспышки заболевания в мире, заявляет о полном отсутствии COVID-19 в стране.

Между тем, в настоящее время при въезде в столицу осуществляется замер температуры у населения, а на Ашхабадских рынках дезинфекция.

«Когда из пригородов в Ашхабад едут на машинах люди, то у них по — прежнему проверяют «пистолетом» (бесконтактным термометром-ред.) температуру, но не поднося к уху, а прикладывая к нему, протирая одной тряпкой. Некоторые отказываются от такой антисанитарной процедуры. Измеряют не у каждого и без энтузиазма», — отмечает корреспондент Азатлыка.

По его словам, обработка столичных рынков проводится по расписанию.

«Обычно у базаров бывает один санитарный день в месяц. Сейчас — каждую неделю. Дашогузский базар — Азатлык чистят по понедельникам, оптовку — 15 лет Независтмости по средам, Гундогар — 9, 19 и 29 числа, Русский базар — 2, 12 и 29, а Текинку — 3,13 и 23 числа», — сообщает корреспондент Азатлыка.

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