Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами правительства и руководством своей администрации предупредил об ответственности за жизни людей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения», — заявил Лукашенко.

По его словам, «ковидовские и даже пневмонийные» показатели «все забудут». «А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей», — продолжил Лукашенко.

Он добавил, что недавно говорил об этом в храме и берет данный вопрос «на серьезный контроль».

Minval.az