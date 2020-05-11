Внук первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сын его дочери Гульнары, опубликовал в соцсетях обращение к президенту страны Шавкату Мирзиёеву, где перечислил активы, которые, как он утверждает, были переданы Гульнарой Каримовой государству, передает «Настоящее время». Среди них оказались «Почта Узбекистана», завод Coca-Cola и почти 100 квартир.

Среди активов значатся:

• «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана»),

• сотовый оператор Perfectum Mobile,

• 98 квартир в лучших районах Ташкента,

• а также медицинский центр МДС и две частные клиники,

• торговые точки duty free в ташкентском аэропорту,

Minval.az