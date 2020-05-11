Советник президента Союза азербайджанцев России по вопросам спорта Фаррух Гамбаров заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом Report сообщил сам Ф. Гамбаров.

Ф.Гамбаров сообщил, что 10 мая был госпитализирован и его состояние оценивается как среднетяжелое: «Я получаю сейчас лечение в клинике Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты России. После компьютерной томографии было обнаружено воспаление легких, поставлен диагноз коронавирус. Я пока второй день тут».

Minval.az