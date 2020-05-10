На фоне режима самоизоляции многие аллергики в этом году избежали проявлений болезни, которые возникали после начала цветения растений. Как рассказал доцент кафедры ботаники фармацевтического факультета Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Абизов изданию «Подъем», во многом это связано с мобилизацией организма у людей на фоне стрессовой ситуации.

«Были случаи, описанные ещё в период Первой и Второй мировой войн в медицинских журналах, что в эти суровые для человечества года и дни пропадали какие-то хронические заболевания, а простудные гораздо меньше фиксировались. То есть, мобилизация организма человека в период таких потрясений также имеет место быть», — сказал ученый.

По словам аллерголога-иммунолога Института аллергологии и клинической иммунологии Аллы Рыжих, в первую очередь, нет реакции на цветение у людей, которые соблюдают самоизоляцию, так как у них меньше контактов с аллергенной пыльцой.

«То, что никаких симптомов не отмечают аллергики, это касается тех, у кого слабые симптомы на пыльцу березы или средней степени выраженности. Люди соблюдают худо-бедно изоляцию, у них меньше контактов с пыльцой», — сказала специалист.

Как рассказал «360» врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов, на пользу аллергикам придет и «масочный режим».

«Пыльца, на которую у некоторых людей аллергия, может быть достаточно крупной. И маска всегда спасала таких пациентов от различных раздражений. Так что сейчас они должны себя нормально чувствовать», — подчеркнул специалист.

Minval.az