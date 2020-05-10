Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил в интервью «24 каналу», что не общается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

«Нет, я его не встречал. Мы только раз встретились на львовском джазовом фестивале. Когда он меня увидел, он с такой скоростью убежал, что мне было очень смешно за этим наблюдать. У меня нет и желания с ним общаться. Я бы сказал, что эту страницу своей жизни я уже закрыл», – рассказал политик.

Он согласился с тезисом, что «Порошенко и его окружение использовали государство для собственного обогащения».

«Меня интересует вопрос, почему правоохранительные органы сейчас не могут чего-то найти. Когда я слышу, что его могут обвинять в том, что он кого-то не так назначил или не так что-то подписал в международных отношениях, я считаю, что это неубедительно. Надо идти за деньгами, найти деньги», – объяснил Саакашвили.

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