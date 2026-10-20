Президент России Владимир Путин может говорить тише, когда остается недоволен чем-либо. Об этом заявил бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Когда он недоволен, он немножко тише говорит. Однажды, это было в 2016-м году, он принял меня в Кремле. Я ничего не понимаю. Но вижу, что он как-то тихо говорит, и мне кажется, что он зол, но ничего злого мне не говорит. <…> А потом мне говорит: «Ну, если вы хотите в НАТО, окей. Но я не думаю, что это хорошо для сербского народа. Но вы – как хотите, конечно», — рассказал Вучич.