В Азербайджане предлагают изменить закон «Об электронной торговле», чтобы упростить оплату покупок в интернете, убрать ограничения для новых технологий и усилить контроль за деятельностью иностранных онлайн-магазинов и поставщиков цифровых услуг.

Законопроект рассматривается в Милли Меджлисе в первом чтении.

Что изменится для покупателей и бизнеса?

Одно из главных нововведений — обновление правил оплаты товаров и услуг в интернете. Законопроект предусматривает, что безналичные платежи должны проводиться через поставщиков платежных услуг. Также предлагается уточнить понятие POS-терминала, включив в него мобильные телефоны, которые позволяют принимать оплату.

Кроме того, продавцы должны будут указывать, какими способами покупатели могут оплатить товары или услуги. Это позволит привести законодательство в соответствие с современными способами расчетов.

Зачем нужен более строгий контроль?

Как заявил начальник отдела налогообложения цифровой экономики Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга Государственной налоговой службы Чингиз Мусаев, развитие цифровой экономики создает новые задачи для налоговых органов.

В частности, растет объем переводов с карты на карту. Такие переводы сами по себе не означают нарушения закона, однако в некоторых случаях могут использоваться для расчетов за товары и услуги. Поэтому налоговым органам необходимы правовые инструменты, позволяющие получать информацию и проверять соответствующие операции.

Еще одна задача — контроль за иностранными компаниями, которые продают товары или предоставляют цифровые услуги жителям Азербайджана. По словам Мусаева, изменения позволят расширить правовые возможности для получения информации о деятельности таких компаний, в том числе о продаже товаров и оказании услуг.

Сколько иностранных компаний зарегистрировано?

Мусаев сообщил, что с сентября 2026 года для иностранных участников электронной торговли действует обязательная налоговая регистрация. По его данным, сейчас в Азербайджане зарегистрированы 23 таких участника, причем после введения обязательного требования их число увеличилось.

Речь идет о компаниях-нерезидентах — то есть зарегистрированных за пределами Азербайджана, но работающих на его рынке в сфере электронной торговли.

Законопроект также предусматривает введение принципа технологической нейтральности. Простыми словами, это означает, что правила не должны отдавать предпочтение одной технологии перед другой, если речь идет о законных способах ведения электронной торговли.