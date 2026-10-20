Объем транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана в январе–сентябре 2026 года превысил 12 млн тонн, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

Как сообщает Министерство цифрового развития и транспорта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок увеличился на 14,5%.

Наиболее заметный рост зафиксирован на основных международных транспортных направлениях. В частности, транзит грузов по коридору Восток–Запад увеличился на 20,2%, а по направлению Север–Юг — на 19%.

Положительная динамика наблюдается и в портовых перевозках. За девять месяцев контейнерные перевозки выросли на 29%, достигнув 100 тыс. TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера).

При этом объем перевозок сухих грузов увеличился на 71% и составил 1,73 млн тонн.