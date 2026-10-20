Оказывается, в кинематографе существует жанр, которому не нужны ни звездные актеры, ни кассовые сборы, ни даже зрители со стороны. Достаточно собрать своих, включить проектор и еще раз показать друг другу то, в чем все и без того твердо убеждены. Главное, чтобы зритель заранее знал сюжет, сочувствовал героям еще до первого кадра и после финальных титров был совершенно уверен в том, что он только что получил еще одно подтверждение собственной правоты. При таком идеальном раскладе успех практически гарантирован. Ну, по крайней мере, провал никто не захочет признавать.

На днях этот жанр для узкой публики получил очередное воплощение в американском Глендейле, где состоялась премьера документального фильма Дианы Медисон «Нет места лучше дома», посвященного событиям сентября 2023 года в Карабахе. По сообщениям армянских СМИ, лента создана «на основе интервью с беженцами и очевидцами, архивных кадров и реальных историй». Крупные голливудские студии в проекте не участвовали, поэтому авторы обошлись краудфандингом и поддержкой местного сообщества.

Фильм армянский, герои армянские, дом армянский, воспоминания тоже исключительно армянские. И только одна маленькая географическая деталь упорно не вписывается в сценарий, потому что Карабах — это территория Азербайджана. Но создателей очередного киношедевра подобные мелочи, похоже, совершенно не смущают. Зачем отвлекаться на международно признанные границы, когда можно выстроить собственную киновселенную, где география подчиняется драматургии, а история послушно играет роль, которую ей отвели сценаристы.

Добро пожаловать в Глендейл — город в Калифорнии. Надо сказать, что место для премьеры выбрано почти безупречное. Если уж рассказывать историю об утраченном доме, то почему бы не сделать это там, где у этой истории заведомо найдется благодарная аудитория?

Глендейл давно превратился в один из главных центров армянской диаспоры в США. Согласно данным американской переписи за 2016–2020 годы, около 35% жителей города указывали армянское происхождение. По некоторым данным, армяне составляют аж 70% населения города, поскольку в документах некоторые ставят «галочку» в графе «белый». Но и трети населения вполне достаточно, чтобы армянская повестка здесь имела собственную инфраструктуру, общественных активистов, политический вес и культурную жизнь.

В апреле 2026 года кресло мэра Глендейла занял Ардашес Кассахян, сменив Ару Наджаряна. А до Наджаряна мэром была Элен Асатрян. Иными словами, в местной политической хронике армянские фамилии встречаются с завидной регулярностью. Не город, а ценный архив для выпуска цикла сатирического журнала.

В Глендейле мэрское кресло, похоже, передают по древнеармянской национальной эстафете, когда один представитель общины едва поднялся, другой уже целится в него своим не менее армянским анатомическим аргументом. Кресло даже не успевает остыть — один армянский задний фасад сменяет другой, а городская администрация исправно получает новые фамилии с армянскими окончаниями. Тем самым историческая повестка никаких кадровых перестановок не требует, ведь она пережила не одного мэра и, судя по всему, не последнего армянского еще переживет. Очередное, а в этом году уже двадцать пятое, городское мероприятие памяти жертв «геноцида армян» — пункт обязательной программы. Эта тема тут знакома всем, ее обсуждают и институционально поддерживают.

Итак, на экране «трагедия века» всея армянства. Вот только она прекрасно работает внутри собственной аудитории и гораздо хуже за ее пределами простирается интерес к предложенной картине мира. Показ этого фильма напоминает собрание членов клуба единомышленников, только с экраном побольше.

«Нет места лучше дома». Особенно если «дома» уже построен зрительный зал. Само название фильма заслуживает отдельного внимания, поскольку в нем заложена незаметная для хайских глаз знатная ирония. Армяне сняли фильм про армян, чтобы показать его армянам. Правда, решили сделать это не в Армении, а в США. Видимо, даже для кинематографической родины иногда приходится искать запасную.

В Глендейле все предусмотрено до мелочей. Армяне сняли фильм про армян, деньги собрали у своих, зрителей пригласили своих, а мэрское кресло и без того не испытывает дефицита желающих из числа соотечественников. Идиллия почти абсолютная. Не хватает лишь одной детали — чтобы Карабах вопреки географии и международно признанным границам тоже согласился сыграть отведенную ему роль в этом кинематографической фантасмагории.

Главное, чтобы на следующую премьеру не заявилась сама реальность со своими неудобными фактами. Она-то точно испортит финал тем, кто заранее написал себе хэппи-энд.

Жаль, что глендейльские армяне не слышали ничего об эффекте Даннинга-Крюгера, когда люди с низким уровнем знаний в какой-то теме переоценивают свои способности в силу недостаточной квалификации, чтобы заметить собственные ошибки. Вот и живут по принципу «Мы настолько уверены в своей правоте, что даже не замечаем собственных заблуждений».