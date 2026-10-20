Азербайджан пересмотрит правила международной радиосвязи с учетом национальных интересов. В Азербайджане подготовлен проект поправок в Регламент радиосвязи и приложений к нему, принятых по итогам Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, состоявшейся в Дубае с 20 ноября по 15 декабря 2023 года.

Согласно проекту закона, представленному на рассмотрение Милли Меджлиса, документ предлагается утвердить с заявлением АР , в котором закрепляется право страны принимать меры для защиты своих национальных интересов и суверенных прав в сфере телекоммуникаций. В заявлении отмечается, что Азербайджан оставляет за собой право принимать меры, которые сочтет необходимыми, в случае нарушения государствами — членами Международного союза электросвязи положений его Устава и Конвенции, Регламента радиосвязи или заключительных актов конференции. Такие действия также могут быть предприняты, если заявления и оговорки других стран создают угрозу стабильной работе телекоммуникационных служб Азербайджана либо препятствуют осуществлению его суверенных прав.

Кроме того, Азербайджан заявляет о сохранении за собой права принимать соответствующие меры в случае эксплуатации телекоммуникационных служб или использования радиооборудования, если это противоречит основным принципам Международного союза электросвязи, а также национальному законодательству и нормативным актам страны на международно признанной территории Азербайджанской Республики.

В документе также подтверждаются ранее сделанные Азербайджаном заявления и оговорки на предыдущих конференциях по радиосвязи. Отдельно подчеркивается, что Азербайджан не будет считаться связанным пересмотренным Регламентом радиосвязи до тех пор, пока Международному союзу электросвязи не будет передано специальное подтверждение согласия Азербайджана с его положениями. При передаче депозитарию документов о ратификации пересмотренной редакции Регламента радиосвязи Азербайджан также оставляет за собой право вносить изменения в свои заявления и оговорки.