Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-18°, днем ​​- 22-26° тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем ​​- 60-65%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах — снег. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем ​​- 25-28° тепла, ночью в горах — 5-10°, а днем ​​- 12-16° тепла.