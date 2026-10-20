Азербайджан и Беларусь продолжают расширять двустороннее сотрудничество, уделяя особое внимание торгово-экономическим связям, промышленной кооперации и реализации совместных проектов. Одним из ключевых направлений взаимодействия остаётся участие белорусских компаний в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана, в том числе в развитии промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры Карабаха.

Какие перспективы открываются перед двумя странами, как продвигаются совместные проекты в Гяндже и Агдаме, что препятствует развитию транспортных коридоров и какую роль Беларусь готова сыграть в поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией? Об этом, а также о сотрудничестве в сферах здравоохранения, фармацевтики и образования в эксклюзивном интервью Minval Politika рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич.

— Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Большое спасибо, что приняли нас сегодня.

— Добрый день. Я рад видеть вас здесь, в нашем посольстве. Вы всегда для нас желанный гость.

— Мы бы хотели начать с того, на каком уровне сейчас находится сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью. Какие направления взаимодействия между нашими странами вы считаете приоритетными на сегодняшний день?

— Знаете, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами я бы не назвал обычным. Прежде всего, наши взаимоотношения по продолжительности являются долгосрочными, по целям — стратегическими, а по уровню доверия — братскими. И всё это придаёт нашим двусторонним отношениям эксклюзивный характер. Безусловно, это заслуга наших лидеров — Александра Григорьевича Лукашенко и Ильхама Гейдаровича Алиева. Именно они создают такой уровень доверия и особый характер отношений в то время, когда международная турбулентность нарушает не только двусторонние связи, но и международные обязательства и договорённости.

Какие направления? Вы знаете, я могу сказать, что, наверное, практически нет таких направлений, которые не охватывало бы наше сотрудничество. Но прежде всего это промышленность. Здесь я не буду оригинальным. Это наше взаимодействие в области продовольственной безопасности, включая как поставки продовольствия, так и сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Это, безусловно, перспективное направление биотехнологий и, в частности, фармацевтика. В том числе IT-технологии. И Беларусь, и Азербайджан являются странами, которые активно развивают это направление. И, что очень важно, это наши совместные образовательные проекты. Всё это и составляет основу нашего взаимодействия.

— А если коснуться экономической темы, как изменился товарооборот за последний полный год и доступный период 2026 года? И какие товары могут обеспечить дальнейший рост?

— С одной стороны, как говорится, цифры — упрямая вещь. Цифры нужны нам, чтобы оценивать свои координаты во времени и пространстве. Но я больше люблю говорить о тенденциях. И вот тенденция нашего взаимного сотрудничества положительная. Мы демонстрируем рост фактически на 25%. Причём этот рост наблюдается практически во всех секторах. Он носит двусторонний характер: увеличиваются как поставки товаров в Беларусь, так и поставки в Азербайджан.

Это продукция химической промышленности, что немаловажно. В этом секторе мы тоже дополняем друг друга. Ну и, наверное, это продукция машиностроения, которая позволяет нам говорить о кооперационных проектах. Эти проекты мы пытаемся развивать на всей территории Азербайджана, во всех секторах и, конечно же, в значительной степени в Карабахе, активно участвуя в программе «Великое возвращение».

— На заседании Межправительственной комиссии 2 июня были подписаны новые документы о сотрудничестве. Какие договорённости уже выполняются, а какие пока остаются на бумаге?

— Особенность заседаний Межправительственной комиссии заключается в том, что они носят крайне предметный характер и фактически не ограничиваются теоретическими обсуждениями. Безусловно, есть прогнозы по отдельным направлениям, есть основополагающие цели, заложенные в решениях Межправкомиссии. Но, повторюсь ещё раз, это крайне предметные решения, направленные на реализацию здесь и сейчас тех направлений, о которых мы сегодня с вами в том числе говорим.

Что я мог бы выделить из решений последнего заседания Межправкомиссии? Безусловно, это две дорожные карты, которые касаются социальной сферы. Прежде всего, это спорт. Мы подписали дорожную карту развития нашего взаимодействия в области спорта. Мы и до этого достаточно активно сотрудничали в данном направлении. Сейчас это взаимодействие получает ещё больший импульс. В качестве одного из примеров можно привести недавнее посещение Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко одного из знаковых мероприятий чемпионата мира по дзюдо. Это стало одним из символов нашего взаимодействия.

Повторюсь ещё раз: сотрудничество в области спорта носит ежедневный характер. Оно осуществляется между всеми федерациями. Я, пожалуй, не найду такой федерации, которая не имела бы хороших взаимоотношений с соответствующей федерацией другой страны. Это касается организации тренировочных процессов, вопросов спортивной медицины, а также взаимной поддержки, в том числе на международных соревнованиях.

Второй блок — это подписанная программа взаимодействия между министерствами здравоохранения Азербайджана и Беларуси. И она тоже возникла не на пустом месте. Конечно, у нас огромная историческая база сотрудничества. Мы концентрировали свои усилия на отдельных направлениях. И Азербайджан, и Беларусь являются лидерами, в частности, в области трансплантационных технологий. Недавно академик НАН Беларуси Олег Олегович Руммо был в Баку и ознакомился с взаимодействием между нашими профильными республиканскими центрами. Здесь мы можем многому поучиться друг у друга. У нас очень хорошее взаимодействие в области онкологии. К сожалению, это один из вызовов современности, на который мы должны отвечать. Заболеваемость онкологическими заболеваниями растёт, и здесь нам тоже есть чему поучиться друг у друга.

Я уже упоминал биотехнологии, в области которых мы намерены предметно работать. И это видно уже сейчас: после решений Межправкомиссии на уровне министерств здравоохранения и TƏBİB проводятся конкретные мероприятия.

Хочу подчеркнуть: если посмотреть протокол Межправкомиссии, то он практически полностью посвящён конкретным вопросам, которые мы решаем. Поэтому от одного заседания комиссии к другому мы занимаемся решением практических задач.

— А как на данный момент развивается сборка белорусской техники на Гянджинском автомобильном заводе? Сколько машин выпущено в этом году и когда планируется открыть региональные сервисные центры?

— Мы с вами уже говорили о решениях Межправкомиссии. Промышленная кооперация, и прежде всего в области машиностроения, является одним из драйверов развития нашего двустороннего сотрудничества. Гянджинский автомобильный завод — это, можно сказать, сердце нашей кооперации в данном направлении. Мы высоко ценим наше многолетнее сотрудничество и внимательно рассматриваем новые проекты.

Вы совершенно правильно упомянули сборку тракторов. Уже собрано более 15 тысяч тракторов. Но время идёт, появляются новые вызовы. Поэтому сейчас мы рассматриваем новую линейку техники, которую представляли господину Президенту на нашей последней выставке в мае. Это будут совместные проекты с Гянджинским автомобильным заводом. Прежде всего речь идёт о высокомощных тракторах, в которых мы не просто надеемся, а точно знаем, нуждаются крупные агропромышленные комплексы и холдинги Азербайджана. В том числе такая техника необходима для вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых пахотных земель на возвращённых территориях.

Также на Гянджинском автомобильном заводе осуществляется сборка специальной и коммунальной техники. Эта работа, проводимая по поручению господина Президента, развивается весьма успешно. Кстати, хотел бы дополнительно проинформировать вас о Гянджинском автомобильном заводе.

Буквально вчера завершилось Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. По поручению Президента Беларуси в Азербайджан прибыла представительная делегация парламента нашей республики во главе с Игорем Петровичем Сергеенко. Его визит был связан не только с участием в этом важном совещании, но и с оценкой реализации наших совместных проектов. Мы посетили Гянджинский автомобильный завод, побывали в Карабахе.

Я считаю, что визит делегации столь высокого уровня и анализ наших совместных проектов позволили поднять планку требований и установить более высокие показатели эффективности их реализации. Ведь ни для кого не секрет, что мы работаем в условиях конкурентного рынка Азербайджана. Гянджинский автомобильный завод конкурирует прежде всего за счёт доступности продукции и её качества. Именно над этим мы совместно работаем уже достаточно продолжительное время.

Сервисное обслуживание, о котором вы совершенно справедливо спросили, является неотъемлемой частью этой работы.

Вы знаете, Гянджинский автомобильный завод уже сформировал сеть сервисных центров. Она охватывает территорию от Баку до Гянджи. И очень важно, что сервисный центр открыт также в Карабахе. Это позволяет потребителям получать качественные услуги непосредственно в местах эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Кроме того, это обеспечивает нам обратную связь, которая позволяет улучшать качественные характеристики техники, адаптировать её к климатическим условиям и особенностям новых пахотных земель. Речь идёт о территориях, которые на протяжении 20–30 лет не использовались в народном хозяйстве Азербайджана и теперь вновь возвращаются в сельскохозяйственный оборот.

— Также наши страны обсуждали совместное производство лифтов, бытовой техники и сельскохозяйственной продукции. Какие из этих проектов ближе всего к запуску?

— Они уже запущены. Эти проекты находятся в стадии реализации. Первое — лифты компании «Вертус». Азербайджанские лифты с белорусским участием уже эксплуатируются в Баку, Сумгайыте, а также в Карабахе, в том числе в Агдаме. Мы масштабируем производство, то есть увеличиваем его объёмы. И немаловажно, что расширение производства происходит в Агдамской промышленной зоне. Кроме того, мы получили сертификацию CE. Это позволяет нам рассчитывать на экспорт продукции в третьи страны.

Вообще, все кооперационные проекты, над которыми мы работаем в различных сферах взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном, ориентированы не только на внутренние рынки наших стран. Они направлены на удовлетворение потребностей азербайджанского рынка, выход продукции на белорусский рынок и, конечно, на рынки третьих стран.

Ведь не секрет, что население и Беларуси, и Азербайджана составляет примерно по 10 миллионов человек. Для успешной реализации масштабных экономических проектов необходимо учитывать определённые макроэкономические показатели. Поэтому любой совместный проект мы рассматриваем не только с точки зрения удовлетворения собственных потребностей Беларуси и Азербайджана, но и с обязательной перспективой выхода на рынки третьих стран. Именно поэтому сертификация CE открывает для нас двери на международные рынки.

Что касается бытовой техники, то мы рассматриваем возможности различных экономических зон — от Алятской свободной экономической зоны до Пираллахинского промышленного парка. Мы рассматриваем их как опорные точки развития сотрудничества между нашими странами. Мы уже упоминали Сумгайыт. Это тоже очень важная для нас территория. Все эти зоны прежде всего ориентированы на экспорт, совместное освоение рынков третьих стран.

Производство бытовой техники станет вторым этапом реализации проекта производственной площадки в Агдаме. После того, как мы наладим там выпуск лифтового оборудования, эскалаторной техники и подъёмных механизмов, перейдём ко второму этапу — производству бытовой техники. Мы планируем выпуск холодильников и стиральных машин. В дальнейшем ассортимент будет расширяться. Всё зависит от того, насколько успешно мы сможем завоевать доверие потребителя.

Азербайджанский потребитель искушён, ценит качество, как и потребители во всём мире. Поэтому мы должны использовать предоставленные возможности и преференции. Экономические преференции, которые предоставляет азербайджанское государство, действительно весьма привлекательны. И мы, конечно, должны ими пользоваться.

— Вы недавно посетили Карабах. В первую очередь хотела бы узнать, какие у вас впечатления от поездки. В каких конкретных восстановительных проектах на освобождённых территориях участвуют белорусские компании и планируется ли расширять эту работу?

— Ну, я не впервые посещаю Карабах. Я бывал там неоднократно, поскольку это уже часть нашей повседневной работы. Мы неоднократно давали оценку той огромной работе, которая проводится Азербайджаном на освобождённых территориях. Речь идёт об инфраструктурных, энергетических и дорожных проектах, развитии социальной сферы, жилищном строительстве и, безусловно, создании рабочих мест и промышленных предприятий. Таким образом, я уже частично ответил на ваш вопрос о том, в каких инфраструктурных проектах участвует Беларусь.

Мы проектируем и намерены приступить к строительству крупного агрогородка Гызыл Кенгерли в Агдамском районе. Там будет не только жильё, хотя это, безусловно, важнейший элемент, но и социальная инфраструктура, а также агропромышленный комплекс. Предусмотрено птицеводческое хозяйство и ряд других направлений сельского хозяйства. Всё это необходимо для создания рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности, о которой мы уже говорили.

В мире будет возникать всё больше рисков, связанных с обеспеченностью продовольствием и водой, в том числе в регионе Южного Кавказа. Поэтому строительство агрогородка имеет большое значение.

Вторая точка нашего сотрудничества — это Агдамская промышленная зона, промышленный кластер. Не буду сейчас раскрывать все подробности, ведь бизнес любит тишину. Но мы надеемся, что вслед за компанией «Вертус» туда придут и другие белорусские предприятия.

И третий, не менее важный компонент — это Ханкенди и университетский кластер, прежде всего Карабахский университет с его факультетами. Я думаю, что мы уже находим точки соприкосновения в образовательных программах, и это взаимодействие будет только расширяться. Учитывая развитие медицинского, сельскохозяйственного и промышленного кластеров, а также близость Ханкенди к Шуше, Агдаму и Лачину, подготовка специалистов приобретает особое значение. Речь идёт о подготовке кадров для целого ряда направлений, которыми уже славится Карабах.

— Как выросли транзитные перевозки между нашими странами? По каким маршрутам идут основные грузы и что мешает увеличить их объём?

— Видите, мы говорили об эксклюзивности наших отношений, но, к сожалению, есть объективные обстоятельства. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что между нашими странами практически 3200 километров. Хотим мы того или нет, это создаёт определённые логистические издержки. Поэтому мы вынуждены, а точнее, обязаны развивать логистические коридоры между нашими странами, чтобы обеспечивать тот товарооборот, о котором мы сегодня с вами говорили.

Второй момент. И Беларусь, и Азербайджан являются транзитными государствами. Мы находимся на международных транспортных коридорах и должны соответствовать современным требованиям к транзитной инфраструктуре. И, конечно же, должны получать от этого экономические дивиденды.

Что касается сообщения между нашими странами, у нас существуют железнодорожные и автомобильные грузоперевозки, а также авиационное сообщение. Кстати, между нашими столицами практически ежедневно осуществляются авиарейсы. Это очень важно. Мы, конечно, хотели бы ещё большего развития этого направления.

Товарооборот растёт. Как я уже говорил, это отражается в конкретных цифрах. Но важнее сама тенденция. Рост транспортных услуг составляет более 106%.

Что мешает дальнейшему развитию? У нас есть соответствующая комиссия, которая занимается различными вопросами, начиная с цифровизации и заканчивая другими аспектами транспортного взаимодействия. Но я думаю, что в этом направлении внешние факторы оказывают гораздо более негативное влияние, чем внутренние. К сожалению, транспортные коридоры подвержены рискам, связанным с международной турбулентностью. И эти проблемы зачастую невозможно решить исключительно дипломатическими средствами.

Мы видим проблемы военного характера в соседних регионах, в том числе к югу от нас. Они мешают в полной мере реализовать наш транзитный потенциал. Тем не менее я смотрю на ситуацию с оптимизмом, потому что Беларусь и Азербайджан одинаково оценивают многие внешние вызовы.

Мы опираемся на схожие подходы и поддерживаем друг друга на международных площадках, стремясь минимизировать риски, которые влияют не только на логистику, но и на устойчивость нашего экономического и социально-экономического развития.

В частности, на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где Беларусь имеет статус наблюдателя, в выступлениях Президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева и нашего высокопоставленного представителя, прибывшего по поручению главы государства, затрагивались вопросы оценки этих рисков и возможных механизмов их совместного преодоления.

— А есть ли конкретные планы совместных проектов в фармацевтике и медицинских технологиях?

— Вы знаете, если говорить о фармацевтике и медицинских технологиях, у нас есть несколько важных предпосылок для совместного взаимодействия.

Во-первых, мы в определённой степени вышли из общей советской системы здравоохранения, из системы Семашко. Поэтому наши медицинские сообщества во многом одинаково смотрят на проблемы общественного здравоохранения.

С другой стороны, мы прошли достаточно длительный путь развития в качестве независимых государств, продемонстрировали свою состоятельность в различных сферах, включая обеспечение безопасности, в том числе демографической.

Безусловно, сохранение высокого уровня общественного здравоохранения напрямую влияет на демографические показатели и здоровье населения. За годы независимости наши подходы в отдельных направлениях стали различаться. Во-первых, каждая страна накопила собственный опыт. Во-вторых, мы в определённой степени ориентировались на опыт западных стран, государств Балтии и, безусловно, России.

В Азербайджане, например, активно используется опыт турецкой медицины, особенно в области стационарного здравоохранения. А турецкая система здравоохранения находится на очень высоком уровне. Таким образом, у нас сформировались разные подходы. После завершения пандемии, когда мы вновь получили возможность общаться не онлайн, а непосредственно, мы начали активно обмениваться положительными и успешными практиками. Именно поэтому, как я уже говорил, у нас есть хорошие перспективы сотрудничества в онкологии, кардиологии и неотложной медицинской помощи. Это отдельное важное направление.

Нам есть чем поделиться друг с другом. Мы можем обратить внимание как на наши достижения, так и на те направления, в которых пока не добились желаемых результатов. Это необходимо, чтобы, с одной стороны, не изобретать велосипед, а с другой — не повторять чужих ошибок. Вызовы для общественного здравоохранения сегодня чрезвычайно серьёзные — от финансовых проблем до угроз новых пандемий. Поэтому мы должны реагировать на них согласованно. Это один из важнейших аспектов.

Несколько сложнее ситуация в области биотехнологий. Вы задавали вопрос о фармацевтике. Фармацевтика — это одно из направлений биотехнологий, которые охватывают гораздо более широкий спектр вопросов: от материалов, которые мы используем, до продуктов питания для людей и кормов для животных. Это целая отрасль.

Фармацевтика — сложный сектор, поскольку на мировом рынке доминируют крупные компании, так называемая Big Pharma. Кроме того, активно развиваются фармацевтические компании Индии и Китая, с которыми достаточно сложно конкурировать. Но фармацевтическая безопасность, наряду с энергетической, продовольственной безопасностью и обороноспособностью, является одним из столпов государственного суверенитета. И в Беларуси нам удалось добиться определённых результатов. В стоимостном выражении более 50% нашего фармацевтического рынка приходится на лекарственные препараты собственного производства.

Азербайджан — очень конкурентный и перспективный рынок. По поручению господина Президента здесь активно развивается ненефтяной сектор, в том числе фармацевтическая промышленность. Поэтому у нас уже существуют совместные проекты в этой области. Но здесь, пожалуй, ещё в большей степени действует принцип: бизнес любит тишину.

У нас есть свои предложения, есть прекрасные коллективы специалистов, которые уже реализуют целый ряд фармацевтических проектов. Возможно, это направление потребует несколько больше времени. Когда мы говорим об интенсификации контактов между медицинскими специалистами, о применении белорусских лекарств, технологий, изделий медицинского назначения и оборудования в Азербайджане, важно понимать: наша задача — не просто коммерчески выйти на рынок.

Необходимо сформировать доверие и приверженность медицинского сообщества белорусским препаратам и медицинским изделиям. В конечном счёте речь идёт о пациентах, которые нуждаются в качественной медицинской помощи. Поэтому я думаю, что этот путь может быть несколько более продолжительным, но он тоже относится к стратегическим направлениям нашего сотрудничества.

Ещё один достаточно широкий аспект — это здоровое питание, оздоровительная продукция и биологически активные добавки. В Беларуси накоплен большой опыт в данной сфере. Совсем недавно, 8 октября, в этом самом зале, где мы сейчас с вами находимся, состоялась встреча представителей белорусских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе мясной и молочной отраслей, с азербайджанскими партнёрами. С азербайджанской стороны участвовали перерабатывающие предприятия и представители крупных торговых сетей. Мы обсуждали поставки различных видов продовольствия, в том числе детского питания. Ведь формирование здоровья человека во многом зависит от качества питания, особенно в детском возрасте. Поэтому производство детского питания является одним из приоритетов развития Беларуси. Это молочные и овощные продукты, в том числе с добавлением мясных компонентов.

Второе направление — это в целом ассортимент продуктов здорового питания, предназначенных для повседневного потребления. Мы все стремимся к здоровому образу жизни. И, мне кажется, мы должны отвечать на этот запрос соответствующими предложениями для наших граждан. В свою очередь, повторюсь ещё раз, мы изучаем опыт Азербайджана и применяем отдельные азербайджанские подходы в этой сфере у себя в Беларуси.

— А как Беларусь оценивает перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией? И видит ли Минск возможность поддержать его конкретными экономическими или гуманитарными проектами?

— Вы знаете, по этому вопросу Беларусь занимает предельно чёткую позицию. И она совершенно ясно выражена нашим Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Мы приветствуем завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Мы считаем, что окончательное урегулирование послужит развитию общего потенциала всего региона Южного Кавказа. И третий аспект: мирный процесс — это дело Азербайджана и Армении Любое вмешательство извне — с севера, с юга, из-за океана или откуда-либо ещё — не способствует полноценной нормализации отношений. Повторюсь ещё раз: внешние факторы должны быть минимизированы.

При этом внешние факторы могут играть и положительную роль. Например, Беларусь тоже является внешним участником, и вы задали вопрос именно в этом контексте. Развитие гуманитарных и экономических проектов, сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве не между двумя, а уже между тремя странами может способствовать укреплению мира. Именно этим Беларусь сегодня занимается в Азербайджане.

В частности, мы выражаем восхищение реализацией программы «Великое возвращение». Повторюсь, мы работаем во всех регионах Азербайджана. Наша задача — работать, и мы будем продолжать эту деятельность. Но мы не можем не выразить профессионального восхищения тем, как сегодня происходит возрождение возвращённых территорий. И вклад Беларуси в эту работу, на мой взгляд, также способствует завершению мирного процесса.

К какому сроку? Вспомните, что вчера сказал по этому поводу Президент Ильхам Гейдарович Алиев. С нашей точки зрения, завершение мирного процесса означает максимально быстрое оформление всех необходимых договорённостей и реализацию соответствующих мероприятий — в установленные сроки и на должном качественном уровне.

— А какие два-три проекта, по вашему мнению, должны дать измеримый результат в ближайший год?

— В ближайший год?

— Да.

— Пожалуй, мы с вами эти проекты уже фактически обсудили. Прежде всего, возвращаясь к нашему разговору, это проектирование и строительство агрогородка Гызыл Кенгерли.

Второй проект — это Агдамская промышленная зона. Безусловно, у нас есть целый ряд проектов и в других экономических зонах.

И третье направление — это образование. Причём речь идёт не только о Карабахском университете.

Я хотел бы вернуться к теме взаимодействия в образовательной сфере. Мы начали нашу беседу с характеристики наших двусторонних отношений. Мы говорили об их долгосрочном, стратегическом характере, взаимном доверии и всестороннем сотрудничестве. Именно такие отношения мы с вами формируем сегодня. Через некоторое время их будете развивать вы, а затем — наши дети и внуки. Поэтому в образовательных проектах заложен потенциал, который несоизмеримо шире вопросов краткосрочного развития.

Безусловно, важно понимать, что будет через год или два. Но не менее важно задуматься о том, что произойдёт через пять или семь лет. Поэтому для нас образовательные проекты в долгосрочной перспективе являются, возможно, даже более значимыми.

Речь идёт о сотрудничестве с Бакинским государственным университетом, Университетом ADA, Карабахским университетом, учебными заведениями Гянджи, Лянкаранским государственным университетом и образовательными учреждениями Нахчывана.

Это те самые семена, из которых вырастет новое поколение нашего сотрудничества. Именно этому поколению предстоит отвечать на совершенно новые вызовы и действовать в иных условиях, которые неизбежно возникнут в будущем. Поэтому основы такого взаимодействия необходимо закладывать уже сегодня.

— Спасибо вам большое за то, что нашли возможность встретиться с нами.

— И, конечно же, учитывая широкий круг вопросов, которые интересуют вас и вашу аудиторию, мы хотели бы продолжить такое взаимодействие. Надеюсь, что в будущем наши специалисты, в том числе приезжающие из Беларуси, смогут более подробно ответить на вопросы, которые вы затронули сегодня, уже с более профессиональной, специализированной точки зрения.

— Это прекрасная инициатива.