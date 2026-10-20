Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА) выявило нарушения в ходе внеплановой проверки дворца торжеств «Çıraq Palace» в Бинагадинском районе Баку.

Проверка была проведена после появления в СМИ информации о том, что гостям заведения подавали мясную продукцию, непригодную к употреблению.

В ходе проверки выяснилось, что количество мяса, использованного для приготовления блюд на свадебных торжествах, многократно превышало объемы, указанные в сопроводительных ветеринарных документах. Таким образом, не была обеспечена прослеживаемость происхождения продукции.

Кроме того, мясо хранилось с нарушением температурного режима, а его размораживание осуществлялось без соблюдения требований пищевой безопасности.

Инспекторы также выявили факты обмана потребителей. В частности, гостям под видом натуральной красной икры подавали искусственную.

По выявленным нарушениям составлен административный протокол. Работа морозильного склада приостановлена до устранения недостатков.