Землетрясение магнитудой 5 произошло недалеко от Душанбе в 17.55, данных о жертвах и разрушениях пока нет. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

«Эпицентр подземного толчка магнитудой 5 находился в пяти километрах восточнее Душанбе в районе города Вахдат», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, в Душанбе магнитуда землетрясения составила 4.

«Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало», — сказала Юсуфи.

Землетрясению предшествовал сильный подземный гул, о чем сообщили пользователи соцсетей. Многие рассказали о том, что из шкафов падали посуда, книги и сильно раскачивались люстры.

Minval.az