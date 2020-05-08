Назначенный главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет контролировать использование средств МВФ, заявил народный депутат фракции ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Это какая-то непонятная должность, наполнение которой зависит от личности. Михаил — это яркая личность, президент, который будет пытаться отыгрывать какую-то роль. Как я понимаю, его основной миссией будет контролировать деньги МВФ, чтобы их меньше воровали. Наверное, это неплохо», — сказал Кучеренко агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Депутат добавил, что намерен обратиться в исполнительный комитет Национального совета реформ.

«Я обращусь к нему официально по ряду вопросов и, исходя из его реакции, я определюсь: это пиар или что-то рациональное», — добавил парламентарий.

Реакцию грузинского правительства представитель парламентской фракции «Батькивщина» предложил оценивать с юридической точки зрения.

«На самом деле, они об этом и предупреждали. Тогда речь шла о назначении на официальную должность — на вице-премьера. Тут должна быть дана юридическая оценка, мне кажется, что у грузин такая глубокая на это реакция», — сказал Кучеренко.

Minval.az