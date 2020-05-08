В Вооруженных силах Армении выявлено около двух десятков случаев инфицирования коронавирусом, передает panorama.am со ссылкой на министра обороны Армении Давида Тонояна.

Министр отметил, что носители нового типа коронавируса зарегистрированы в прежних очагах — в воинских частях близ Еревана.

«Выявлено три случая осложения с пневмонией», — добавил Тоноян.

В конце марта пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о шести случаях заражения COVID-19 в армянской армии.

По положению на 8 мая, в Армении зафиксированы 3 029 подтвержденных случаев коронавируса. 1 218 человек вылечились, 43 пациента скончались.

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