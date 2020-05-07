В многоквартирных домах подъезды в целом (но особенно лифты) являются самими опасными местами, где можно заразиться CoViD-19. Об этом предупредила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

— Допустим, в лифт зашёл носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объём воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась. Плюс лифт начал двигаться, а облако, которое было сверху, спустилось на вас — и вы прошли через него, — объяснила биолог в интервью «Известиям».

Подъезд — это в целом опасное место, потому что там небольшой объём воздуха, однако пользоваться общей лестницей всё же безопаснее, чем лифтом, говорит биолог. Также, по её словам, в общественном транспорте риск заразиться выше, чем в проветриваемом магазине или на улице.

Minval.az