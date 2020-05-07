Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента России Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм. «Спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи», — заявила она.

Врач напомнила, что из-за распространения коронавируса кожу рук приходится часто обрабатывать, а защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, из-за чего могут появиться шелушения и мелкие трещинки. «Это и есть проявление контактного дерматита», — сказала она, добавив, что отдушки и консерванты в антисептиках могут привести к аллергическому дерматиту.

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