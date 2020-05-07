Крупные бизнесмены покидают Армению, поневоле напоминая о том, что экономическая революция, к сожалению, миф, прекрасная идея, оставленная на бумаге или озвученная в выступлении.

Об этом во время передачи «Вечерние новости с Абраамом Гаспаряном» телекомпании «ArmNews» сказал директор информационного департамента телекомпании «ArmNews» Абраам Гаспарян.

Он также отметил, что часть бизнесменов продали свои акции и вывезли бизнес из Армении, а экономисты утверждают, что зарабатывать деньги сейчас очень сложно, прибыли нет, а риски высоки.

«Одним словом, бизнесмен боится начинать бизнес в Армении. К этому добавляются ещё пробелы в «Законе о банковской тайне»: может произойти утечка данных, содержащих стратегические секреты, они могут попадать в чьи-либо руки», — сказал Абраам Гаспарян, касаясь недавно принятого Национальным собранием закона о конфискации незаконного имущества, в котором, по словам телеобозревателя, также содержатся «тревожные элементы».

«Этот закон скорее можно назвать законом, регулирующим перераспределение капитала. Короче говоря, бизнесмен не чувствует себя здесь в безопасности: в любой момент может произойти «раскулачивание». Из-за этих опасений бизнесмены уезжают, оставляя глубокие бреши для экономики Армении», — сказал он.

Minval.az