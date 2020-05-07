Вице-президент «Лукойла» и владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб сообщил, что сейчас Федун проходит лечение в больнице.

Minval.az