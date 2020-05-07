Служба безопасности Украины (СБУ) с начала года нейтрализовала 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти.

Об этом сообщает агентство «Укринформ».

По данным ведомства, начиная с марта значительное количество атак происходит против ведомств, обеспечивающих борьбу с коронавирусом. В СБУ сообщили, что хакеры направляют на почтовые ящики госучреждений электронные письма, к которым прикреплены файлы с вредоносным программным кодом.

«Большинство хакерских атак исходят со стороны российских спецслужб, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов. Затем они планируют искажать либо уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти», — заявили в СБУ, обвинив Россию в осуществлении «коронавирусных» кибератак.

В ведомстве подчеркнули, что в январе-марте была прекращена работа почти двух тысяч сайтов, которые хакеры использовали для осуществления атак. Было открыто 117 уголовных дел. СБУ также направила в госорганы рекомендации по соблюдению информационной безопасности.

Minval.az