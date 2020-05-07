Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских депутатов за то, что рассмотрение кандидатуры бывшего президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам не состоялось. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу сказать Верховной Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение кандидатуры Саакашвили на должность, о которой шла речь, не произошло», — сказал Мдинаразде.

По его мнению, одним из факторов отказа депутатов от утверждения кандидатуры Саакашвили стали обращения грузинской стороны к властям Украины, в которых говорилось о том, что «нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране».

Мдинаразде отметил, что он не знает, на какую именно должность Саакашвили могут назначить в Национальный совет реформ Украины. «Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны», — резюмировал вице-спикер грузинского парламента.

Ранее Саакашвили заявил украинским СМИ, что он получит должность главы исполнительного комитета в Национальном совете по реформам.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленскийпредложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Власти Грузии, где экс-президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов парламентариев.

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