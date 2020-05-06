Прекращение сенаторских полномочий старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее отставка с поста спикера верхней палаты парламента является внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это внутреннее дело нашего партнера, Казахстана. Поэтому, безусловно, не считаем возможным каким-то образом это комментировать», — сказал Песков.

Назарбаева была председателем сената парламента Казахстана с марта 2019 года. Указ о прекращении ее полномочий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 2 мая. О причинах этого решения не сообщалось.

4 мая депутаты сената избрали новым председателем сената парламента Казахстана Маулена Ашимбаева. С декабря прошлого года он занимал должность первого замглавы аппарата президента страны.

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