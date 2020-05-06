Минобороны России с 7 мая начинает вывод из Италии подразделения РХБ-защиты.

Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Завтра начинаем вывод подразделений РБХ-защиты из Италии. Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов», — отметил он.

Министр также поручил представить ему предложения по поощрению специалистов, которые отличились в помощи в борьбе с распространением инфекции.

23 марта Россия отправила полтора десятка самолётов со специалистами и медицинским оборудованием в Италию для помощи в борьбе с пневмонией нового типа. 9 апреля врачи приняли первых пациентов в построенном в Бергамо полевом госпитале.

Minval.az