Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, у которого ранее был выявлен коронавирус, накануне вечером выписался из больницы и продолжает лечение дома.

«14 дней буду дома лечиться», — рассказал он. «Есть проблемы, но ничего страшного, уже лучше», — приводит слова депутата ТАСС. «Главный кризис прошел», — заключил Калашников.

Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Парламентарий сообщил, что заразился от водителя своего служебного автомобиля.

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