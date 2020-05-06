Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился отправить в Россию гуманитарную помощь в связи с эпидемией COVID-19.

Как сообщает издание TurkmenPortal, об этом вечером 5 мая было объявлено в информационной передаче «Ватан» на туркменском телевидении.

Астраханской области безвозмездно «в качестве жеста дружбы и добрососедства» переданы продукты питания, некая промышленная продукция, стройматериалы и текстиль. Проправительственное издание отмечает, что эта область, «как и другие регионы РФ, ведет борьбу против вируса COVID-19».

Туркменистан, по официальным данным, входит в число менее 20 стран мира, куда новый коронавирус не проник. Проверить эту информацию планирует специальная миссия Всемирной организации здравоохранения, но у нее возникли сложности с въездом в страну. По данным источников, туркменские власти не присылают приглашение, необходимое для таких визитов.

Minval.az