Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что отложенная из-за вируса часть учений НАТО, которую должна была принимать у себя Грузия, пройдет в 2021 году.

По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Саломе Зурабишвили заявила в телефонной беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 5 мая, пишет Грузия.Online.

Она также отметила необходимость проведения заседания комиссии НАТО-Грузия на уровне министров.

Президент Грузии заверила Йенса Столтенберга, что несмотря на созданные пандемией коронавируса проблемы отношения с Евросоюзом и НАТО усиливаются. В отношениях с альянсом она выделила два приоритетных направления: безопасность на Черном море и кибербезопасность.

Столтенберг, со своей стороны, заявил о необходимости усиления сотрудничества с Грузией как партнером альянса и обмена информацией. Генсек НАТО дал высокую оценку тем усилиям и действиям, которые предпринимает Грузия в борьбе с коронавирусом. Он также в очередной раз подчеркнул вклад Грузии и ее военных в миссию НАТО в Афганистане.

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