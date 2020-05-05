Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 мая, заявил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.

«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19», — сказал Бердыклычев, которого цитирует агентство «Белапан».

Бердыклычев напомнил, что усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий, является одной из основных рекомендаций по итогам работы миссии ВОЗ 8-11 апреля.

«Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии», — сказал Бердыклычев. В то же время он подчеркнул, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.

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