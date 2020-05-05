При неправильной обработке тканевые многоразовые маски могут стать рассадником бактерий, рассказал российскому интернет-порталу Ura.ru академик РАН, иммунолог Виталий Зверев.

— Я застал время, когда никаких разовых масок не было и после операций их [маски] стирали. Правда, их стерилизовали. В домашних условиях вы же её не простерилизуете. Но прогладить горячим утюгом тоже неплохо, — объяснил медик.

При этом Зверев подчеркнул, что полностью защитить от инфекции не могут ни многоразовые, ни медицинские маски. Он также напомнил, что любые изделия для защиты дыхательных путей не стоит носить больше двух часов. Из-за влажности маска перестаёт быть защитным барьером, более того, становится подходящим местом для размножения инфекции. Зверев рассказал, что сам носит одноразовые медицинские изделия.

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