Сообщения об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствуют действительности, заявил во вторник советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.

30 апреля Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в минувший понедельник официальные СМИ сообщили о 230 выявленных заражениях и трех скончавшихся с коронавирусом.

«В эти дни, когда необходимо объединиться вокруг правительства, чтобы совместно бороться против «чумы века» и победить, Шарофиддин Гадоев (представитель таджикской оппозиции в эмиграции) из-за рубежа распространяет ложь в социальных сетях, якобы лидер нации президент страны болен и на самолете отправлен в Германию», — заявил Рахмонзода. Его слова приводятся в сообщении таджикского информагентства «Ховар».

«Эти сообщения, которые распространяются хулителями нации (…), не имеют никаких оснований. Президент Эмомали Рахмон в эти трудные дни находится на своем рабочем месте и думает об улучшении создавшейся ситуации, и те, кто работает с ним, члены правительства, граждане страны, видят и знают это», — заявил Рахмонзода.

«Должен внести ясность, что самолет Gulfstream G-III компании Phoenix Air, который упомянули Гадоев (…), прибыл в Душанбе по разрешению правительства Таджикистана 3 мая с грузом гуманитарной помощи из Германии в Таджикистан», — отмечается в сообщении.

Minval.az