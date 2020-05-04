Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что в качестве профилактики вирусных заболеваний, в том числе и коронавируса, ни в коем случае нельзя принимать антибиотики.

— Доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а, наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений. Чем активнее используются антибиотики, особенно без повода, тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов, — написал врач в Instagram.

Комаровский обратил внимание на то, что такое необоснованное лечение — большой риск. Он также напомнил, что нельзя принимать антибиотики без назначения их специалистом.

Minval.az