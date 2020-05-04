Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что в качестве профилактики вирусных заболеваний, в том числе и коронавируса, ни в коем случае нельзя принимать антибиотики.
— Доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а, наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений. Чем активнее используются антибиотики, особенно без повода, тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов, — написал врач в Instagram.
Комаровский обратил внимание на то, что такое необоснованное лечение — большой риск. Он также напомнил, что нельзя принимать антибиотики без назначения их специалистом.
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Вопрос: Здравствуйте, доктор. Мне всегда при ОРВИ, которая затягивается, на всякий случай прописывают антибиотики — для профилактики осложнений. Может быть, стоит и сейчас пропить курс антибиотиков — для профилактики развития пневмонии при коронавирусе? ⠀ Ответ: Ни в коем случае нельзя это делать! Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях — один из самых больших мифов нашей медицины. Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений. Чем активнее используются антибиотики — особенно без повода, — тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что необоснованное использование антибиотиков — большой риск, который стоит перед человечеством. ⠀ Также хочу обратить ваше внимание: никогда нельзя использовать антибиотики в порядке самолечения. Каждый антибиотик имеет свои характеристики: есть антибиотики, которые убивают бактерии, есть те, которые не дают бактериям размножаться, есть антибиотики, несовместимые с другими лекарствами, и так далее. Если вы не врач и не обладаете специальными знаниями, то все эти особенности вы знать не можете. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #антибиотики #безопасность #здоровье