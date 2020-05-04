Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут летом, конец августа — это крайний срок. Об этом он сказал в понедельник, 4 мая, на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает агентство БелТА.

«У нас нет оснований здесь их (выборы – ред.) переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — сказал Лукашенко, говоря о выборах в Молдове, которые должны пройти позже, чем в Беларуси.

Minval.az