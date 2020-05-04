Таллинский административный суд оставил в силе запрет на въезд в Эстонию депутата Госдумы РФ Константина Затулина, поскольку он опоздал с подачей апелляции на решение суда, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

По данным МВД республики, Затулину было запрещено въезжать в Эстонию с 28 марта 2018 по 28 марта 2023 года, депутат обжаловал это решение через год после его принятия, обратившись с жалобой в Таллинский административный суд. Как заявляет эстонское ведомство, в исковом заявлении он ходатайствовал об отмене соответствующего административного акта, а также настаивал на удалении отметки о запрете на въезд из государственного реестра данных.

Таллинский административный суд 24 января 2020 года поддержал решение МВД о запрете на въезд, а Таллинский окружной суд 19 марта также отклонил апелляцию Затулина.

Поскольку депутат Госдумы не стал подавать кассацию в Государственный суд, то через месяц решение административного суда вступило в законную силу, сообщает ТВ.

«Административный суд посчитал, что жалоба с требованием отменить решение МВД была подана по истечению срока давности. К сегодняшнему дню все решения в рамках этой жалобы вступили в силу и дальнейшему обжалованию не подлежат», — сообщила ERR пресс-служба Таллинских административного и окружного судов.

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