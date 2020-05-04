Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 121 и достигло 2507, еще четыре пациента скончались, сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

В воскресенье власти республики сообщали о 2386 подтвержденных случаях коронавируса и 35 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.

«В Армении подтверждены 2507 случаев коронавируса. Излечился 1071 пациент. Скончались 39 человек», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на лечении находятся 1393 пациента, проведено 24942 теста.

Minval.az