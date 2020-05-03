Диетологи рекомендуют на самоизоляции соблюдать питьевой режим, пишет российский интернет-сайт herpes.ru.

В обычную воду можно и нужно добавлять любые свежие или замороженные ягоды, дольки огурца, лимона, лайма или апельсина, кусочки груш и яблок, имбирь, петрушку или тархун.

Все это сделает обычную воду натуральным образом ароматизированной, добавит вкуса и цвета. За счет таких добавок отфильтрованная вода обогатится фруктовыми кислотами, красителями-антоцианами, полифенольными соединениями и эфирными маслами.

Важно помнить, что свежие ягоды и фрукты нужно добавлять в холодную воду, травы и замороженные ягоды – в горячую, но кипятить не стоит – нужно дать настояться.

Незаменимым источником витамина С станет отвар шиповника. В режиме удаленной работы специалисты рекомендуют делать в работе перерывы каждый час и выпивать стакан любого витаминного напитка.

Что касается чая и кофе, то их нужно употреблять свежезаваренными. Только в этом случае эти напитки дают заряд бодрости. Кроме того, диетологи не советуют злоупотреблять сахаром.

Полифенолы из чая и кофе обладают мощным антиоксидантным действием. Безопасными нормами в день считаются две-три чашки кофе в первой половине дня или четыре-пять чашек чая средней крепости.

Minval.az