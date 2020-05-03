Результаты глобального исследования свидетельствуют, что с 1990 года количество насекомых сократилось почти на четверть.

Ученые из Германии, Нидерландов и России провели метаанализ 166 долгосрочных исследований, которые оценивали численность насекомых в 1676 точках по всему миру. Общая тенденция к снижению численности насекомых была очевидна. По данным специалистов, в среднем за последние 30 лет численность насекомых сократилась на 24%. Впрочем, не обошлось без исключений. В частности, численность пресноводных насекомых увеличивается на 11% каждое десятилетие. Это связано с принятием мер по очистке рек и озер. Однако на эту группу приходится лишь около 10% видов насекомых и они не являются опылителями. Об этом пишет «Вокруг света» со ссылкой на «Гардиан».

«Снижение на 24% определенно вызывает беспокойство. Это на четверть меньше, чем когда я был ребенком, — отметил один из авторов исследования, Рул ван Клинк (Roel van Klink) из Лейпцигского университета. — У нас есть много причин для беспокойства, но я не думаю, что уже слишком поздно. Увеличение числа пресноводных видов дает нам, по крайней мере, надежду на то, что если мы примем правильное законодательство, то сможем переломить эти тенденции».

Ученые отмечают, что наиболее заметный спад численности насекомых наблюдается в Европе. В Северной Америке темпы сокращения численности насекомых постепенно замедляются. Примечательно, что на охраняемых территориях насекомые чувствуют себя лишь немного лучше, чем вне заповедников.

Потери насекомых обусловлены разрушением среды обитания, активным использованием пестицидов и световым загрязнением. Среди еще одного рассматриваемого фактора — изменение климата. В частности, одно из исследований показало, что повышение уровня углекислого газа снижает содержание питательных веществ в растениях и значительно сокращает численность кузнечиков в прериях Канзаса (США).

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