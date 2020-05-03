Дочь маршала СССР Ивана Конева профессор Военного университета Минобороны России Наталия раскрыла подробности штурма Рейхстага.

Об этом сообщает РИА Новости.

Наталия Конева напомнила, что Берлин был занят войсками 1-го Белорусского фронта Жукова и 1-го Украинского фронта Конева. При этом армии Конева первыми вышли к центру города и, уже находясь в 300 метрах от Рейхстага, получили директиву из ставки о необходимости наступления в другом направлении. Тогда у маршала состоялся «неприятный телефонный разговор» с командующим 3-й гвардейской танковой армией Павлом Рыбалко.

«Рыбалко говорил, что ему непонятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, меняют направление наступления. В это время его танкисты находились буквально в 300 метрах от Рейхстага. Но поступившая директива установила разграничительные линии, и центр Берлина входил в полосу действий 1-го Белорусского фронта», — пояснила Наталия Конева.

По ее словам, войска 1-го Белорусского фронта должны были занять Берлин, тогда как 1-й Украинский фронт — нанести рассекающий удар южнее Берлина и изолировать главные силы группы армий. Позже эти задачи могли меняться, и все зависело от обстановки, уточнила Конева. Стремительность операции была очень важна, поскольку лидер СССР Иосиф Сталин требовал взять Берлин раньше союзников, «каждый день имел стратегическое и военно-политическое значение, поэтому сразу встал вопрос о наращивании темпов операции».

Также Конева рассказала, что «сопротивление в Берлине было на грани истерического самопожертвования», а о длительной осаде города не могло идти речи, поскольку стремительная операция могла снизить потери. По ее словам, советские войска задействовали авиацию и все виды артиллерии, в том числе тяжелую и сверхтяжелую калибра 203 и 305 миллиметров.

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