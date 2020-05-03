В России за последние сутки зафиксировали 10633 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным опертштаба, новых инфицированные выявлены в 85 регионах страны. При этом больше всего случаев зафиксировано в Москве (5948), Московской области (822) и Санкт-Петербурге (295). За сутки 58 человек скончались, 1626 выздоровели.

В предыдущие сутки, с 1 на 2 мая, в стране выявили 9623 новых инфицированных. Этот показатель стал рекордным за время эпидемии в стране. Скончались 57 пациентов, полностью выздоровели 1793 человека.

Minval.az