Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал мегаполисы адом. Слова представителя РПЦ приводит агентство «Интерфакс».

«Мегаполис сам по себе — это вообще существование не жизненное. Господь дал человеку землю, да еще в раю, а мегаполис — это противоположность этому раю, это просто ад!» — сказал священник на собрании клириков Северного викариатства Москвы.

Он выразил недовольство «так называемым Сити» в центре Москвы. «В Америке в каждом большом городе такой Сити, и нам сделали, чтобы нас приобщить к адской жизни», — высказался протоиерей.

По мнению представителя Церкви, небоскребы совершенно не масштабны человеку и подавляют психику. Он также выразил опасение по поводу противопожарной безопасности в таких строениях. «Горят ужасно: если что — выбраться оттуда невозможно, такие мышеловки», — пояснил Смирнов.

Он добавил, что среда мегаполиса недружественна к человеку, а также назвал счастливыми семейства священников, которые служат на сельском приходе. Там, по его мнению, более естественная жизнь.

Высказывания протоиерея Дмитрия неоднократно вызывали общественный резонанс. Так, в феврале он назвал гражданских жен бесплатными проститутками, после чего пожаловался на угрозы от людей. Объясняя свое высказывание, протоиерей назвал российских мужчин национальной катастрофой. В начале марта священник заявил, что российским девочкам надо не ходить в школу, а учиться быть мамами в будущем.

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