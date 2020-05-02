Еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 729 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человека (за сутки 9 623 новых случая). Около 15 тысяч человек выписаны из больниц.

Minval.az