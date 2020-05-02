Казахстан не ведет разработку биологического оружия, а деятельность созданной в Алма-Ате Центральной референтной лаборатории направлена на обеспечение биологической безопасности, в том числе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости, ссылаясь на мниистерство иностранных дел республики.

Комментарий МИД опубликован в субботу на сайте внешнеполитического ведомства «в связи с участившимися случаями распространения в зарубежных и отечественных СМИ недостоверной информации в отношении деятельности в Казахстане лабораторий биологической направленности».

«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — говорится в сообщении.

В комментарии отмечается, что на базе созданного в Алма-Ате в 1948 году Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института (ныне — Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, ННЦООИ) при поддержке США была создана Центральная референтная лаборатория (ЦРЛ). «Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ», — отмечает МИД.

В настоящее время, когда система здравоохранения Казахстана ориентирована на борьбу с COVID-19, ЦРЛ вносит важный вклад в снижение темпов распространения заболевания. В частности, в лаборатории разработаны отечественные тест-системы для выявления новой инфекции, подчеркнули в ведомстве.

«Казахстан, учитывая трансграничный характер биологических угроз, открыт к международному сотрудничеству, в том числе на базе ЦРЛ. Последовательно выступаем за принятие в рамках Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия юридически обязывающего документа по верификации и мониторингу биологической деятельности», — отмечается в комментарии МИД.

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