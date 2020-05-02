Китайские власти поддерживают официальную позицию России и считают опасным существование американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Eadaily.

«Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран, — подчеркнул он на регулярном брифинге. — Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества… и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения».

По словам китайского дипломата, Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, которые напрямую связаны со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. В МИД РФ обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США, в частности на территории бывших советских республик. Захарова подчеркнула, что «Москва не может игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ».

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют в Украине, в Грузии, Армении, Казахстане.

Как сообщал Минвал, накануне стало известно, что Ереван отказался предоставить доступ российским специалистам в свои биолаборатории. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.

Minval.az