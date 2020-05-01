В условиях самоизоляции шашлык можно приготовить дома в духовке или на гриле. Это может стать достойной альтернативой мангалу, сказала главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Врач посоветовала выбирать нежирные сорта мяса и птицы: индейку, кролика, цыпленка, телятину. Они низкокалорийны, что особенно важно при невысоком уровне физической активности, добавила собеседница агентства.

«Диетические сорта мяса и птицы содержат меньше холестерина и гораздо лучше усваиваются, а значит подойдут для всей семьи», — цитирует Стародубову агентство «Москва».

Лучше всего приготовить маринад для шашлыка самостоятельно. Готовые смеси содержат много соли и жиров, объяснила диетолог. При приготовлении можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, натуральный нежирный йогурт.

К готовому блюду рекомендуется подавать овощи и зелень, добавила Антонина Стародубова.

«Рекомендуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов (за исключением картофеля), при этом можно использовать как свежие, так и замороженные овощи, которые можно тушить, запекать или приготовить на гриле», — посоветовала она.

Также врач напомнила, что во время «домашнего пикника» не нужно переедать, так как это чревато ожирением и сопутствующими заболеваниями.

Minval.az