Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции «Эхо Москвы» предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. Она заявила, что не примет участие в них из-за «непорядочности» оппонента, пишет Газета.ру.

«Я, честно говоря, от этого мухлежа, вот правда, устала <…> Я предложила нормальный, спокойный разговор. Мне было сказано, что, во-первых, это должны быть «дебаты». Какие дебаты?», — сказала Захарова в интервью радиостанции.

По ее словам, Навальный сам упустил возможность поговорить, и она не верит, что в случае, если разговор состоится, «опять не будет обмана».

Она также добавила, что представитель ФБК в телефонном разговоре поставил перед ней ограничения по теме дискуссии, что не дает возможности поговорить с оппонентом напрямую.

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