Страны Тюркского совета намерены активизировать работу Транскаспийского транспортного коридора в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Внеочередное совещание министров транспорта стран Тюркского совета состоялось 30 апреля в формате видеоконференции. Стороны обсудили пути обеспечения непрерывности транспортных операций в условиях борьбы с коронавирусом.

«Министры обсудили возможность принятия необходимых мер для облегчения перевозок через Транскаспийский международный транспортный коридор «Восток-Запад» и устранения негативных последствий глобальной пандемии для экономик стран региона», — говорится в сообщении.

По данным МИД, участники онлайн-встречи договорились рассмотреть возможность предоставления взаимных льгот в таких направлениях, как транспортные квоты, транзитные документы, сборы и водительские визы между государствами-членами.

«Также обсуждалось снижение сборов на линиях Ro-Rо по Каспийскому морю, предоставление необходимых дополнительных транзитных документов и взаимное снятие платы за проезд», — добавили в МИДе.

Minval.az