Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и поддержал предложение назначить третьего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность в Кабмине, которая не требует утверждения Верховной Рады. Об этом сообщили источники издания ZN.UA в офисе президента.

По их информации, Зеленский собирается дать Саакашвили должность представителя президента в Кабинете министров. Одновременно он может стать еще и секретарем Национального совета реформ, который возглавляет Зеленский.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина только выиграет, если Саакашвили будет помогать в реформировании страны.

«Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что Украина только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами», — сказал заместитель главы администрации Кирилл Тимошенко.

Должность представителя президента в Кабмине с ноября прошлого года занимает Алексей Перевезенцев.

Отметим, что представление на назначение Саакашвили вице-премьером по реформам было отозвано из Верховной Рады «из-за ошибок в документах». Ошибки там действительно были, однако реальная причина невнесения кандидатуры в сессионный зал отличается от формальной. За Саакашвили были готовы проголосовать лишь 101 из 248 членов президентской фракции.

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